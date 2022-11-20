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Подстолье Классик 60

Артикул: CH-052-804
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота710 мм
  • Вес16,39 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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