Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина400 мм
- Высота710 мм
- Вес16,39 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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