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Подстолье 4127 - фото 1

Подстолье 4127

Артикул: CH-079-215
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина245 мм
  • Глубина245 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр400 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

* верх основания - нержавеющая сталь
* Матовый холодный блеск (не зеркальный)
* утяжелитель из композита
* регулировочные ножки в основании
* дополнительно усилено стальными шайбами
* высота 72 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина245 мм
  • Глубина245 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес8.5 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD650 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный, хромированный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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