Характеристики товара
Описание
* верх основания - нержавеющая сталь
* Матовый холодный блеск (не зеркальный)
* утяжелитель из композита
* регулировочные ножки в основании
* дополнительно усилено стальными шайбами
* высота 72 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина245 мм
- Глубина245 мм
- Высота720 мм
- Диаметр400 мм
- Вес8.5 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD650 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный, хромированный
Параметры упаковки
- Вес упаковки8.50 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет