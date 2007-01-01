Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4315, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4315
98 оценок
6 490
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 4315 - фото 1Подстолье ЕР 4315 - фото 2Подстолье ЕР 4315 - фото 3

Подстолье ЕР 4315

Артикул: CH-050-039
98 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес16.2 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*700 мм
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Симба
Фотография товара Подстолье Симба от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье Саксон, лофт
Фотография товара Подстолье Саксон, лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Недорогое двойное подстолье артикул 4315 - простая модель эконом-класса, преимущество - невысокая цена. Верхняя чашка крепления к столешнице сделана из толстого листа стали 3 мм. и дополнительно усилена ребрами жесткости. Порошковая окраска черного матового цвета премиального качества. Поверхность основания и стойка сделаны из стали, внутренняя часть основания сделана из композитного материала, который дает устойчивость, но является таким же прочным материалом, как толстый лист стали.

Обратите внимание на похожее по дизайну подстолье, имеющее более высокую прочность конструкции - модель 4015. Это подстолье с усиленным основанием большего размера, выдерживает любые разумные нагрузки, имеет больше массу и устойчивость Мы продаем разные типы и модели подстолий, но всегда хотим, чтобы вы делали свой выбор осознанно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес16.2 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*700 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье стальное №8-01 квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Подстолье стальное №8-01 квадратное

62
Фотография товара Подстолье Обвязка №40/2, разборное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Обвязка №40/2, разборное, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Подстолье Обвязка №40/2, разборное

79
Настоящее фото товара Подстолье Блин №1, барное, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Подстолье Блин №1, барное

52
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1010ЕМ

84
Фотография товара Подстолье Квартирник от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Квартирник, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490

Подстолье Квартирник

90
Фотография товара Подстолье 1056ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1056ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Подстолье 1056ЕМ

88
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Пентагон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Подстолье Пентагон

75
Фотография товара Подстолье Ривер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ривер, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Подстолье Ривер

90
Фотография товара Подстолье Леди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Леди, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690

Подстолье Леди

5
Настоящее фото товара Подстолье 4101, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Подстолье 4101

8
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый

7
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800

9
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

45
Фотография товара Столешница HPL, 40 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 40 мм, круглая

33
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д700, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д700, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29034
7 990 ₽Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д700, орех

45
В наличии 29 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, орех

34
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д1000, произведённого компанией ChiedoCover
20 390

Столешница Вейв, шпон дуба, 18 мм, Д1000

14
Настоящее фото товара Столешница ЛМДФ, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Столешница ЛМДФ, черный

15
Фотография товара Слэб Бремен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Бремен, произведённого компанией ChiedoCover
от79 390

Слэб Бремен

8
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

44

Другие товары из раздела стальные подстолья

Фотография товара Подстолье стальное Квадрат 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье стальное Квадрат 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Подстолье стальное Квадрат 4

61
Фотография товара Подстолье металлическое 2727 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2727, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Подстолье металлическое 2727

55
Фотография товара Подстолье 2112ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2112ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Подстолье 2112ЕМ

53
Хит
Фотография товара Подстолье фуд-корт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Подстолье фуд-корт

86
  • золотой
  • белый
  • черный
В наличии
Фотография товара Подстолье Дориджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дориджи, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Подстолье Дориджи

95
Хит
Фотография товара Подстолье Классик КР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик КР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69056
10 590 ₽

Подстолье Классик КР

85
В наличии
Настоящее фото товара Подстолье 4111, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Подстолье 4111

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 4127, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Подстолье 4127

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 2207ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2207ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Подстолье 2207ЕМ

9
Фотография товара Подстолье 2175ЕМ, сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2175ЕМ, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Подстолье 2175ЕМ, сталь

13
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Подстолье ЕР 4315
Подстолье ЕР 4315
6 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый

7
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800

9
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

45
Фотография товара Столешница HPL, 40 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 40 мм, круглая

33

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности