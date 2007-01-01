Характеристики товара
Описание
Недорогое двойное подстолье артикул 4315 - простая модель эконом-класса, преимущество - невысокая цена. Верхняя чашка крепления к столешнице сделана из толстого листа стали 3 мм. и дополнительно усилена ребрами жесткости. Порошковая окраска черного матового цвета премиального качества. Поверхность основания и стойка сделаны из стали, внутренняя часть основания сделана из композитного материала, который дает устойчивость, но является таким же прочным материалом, как толстый лист стали.
Обратите внимание на похожее по дизайну подстолье, имеющее более высокую прочность конструкции - модель 4015. Это подстолье с усиленным основанием большего размера, выдерживает любые разумные нагрузки, имеет больше массу и устойчивость Мы продаем разные типы и модели подстолий, но всегда хотим, чтобы вы делали свой выбор осознанно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес16.2 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1200*700 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет