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Подстолье 2133EM хром - фото 1

Подстолье 2133EM хром

Артикул: CH-052-894
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое, золотого цвета. Хромированное покрытие.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Вес0,6 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

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