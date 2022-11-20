Характеристики товара
Описание
Подстолья серии "Порто" изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Толщина основания подстолья составляет 10мм. Подстолья серии "Порто" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Подстолья рекомендованы для использования на ровных поверхностях в независимости от вида напольных покрытий. Поставляется в разобранном виде. Чугунные подстолья изящные, прочные и долговечные. Имеют надёжную разборную конструкцию имеющую регулируемую систему выравнивания. Неприхотливость в уходе т.к. покрашены порошковой полимерной краской позволяет использовать как внутри помещения так и снаружи.
Вес брутто: 18 кг
Габариты упаковки 550 х 550 х 80 мм
Объем изделия: 0,04 м3
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Вес15,6 кг
- Материал подстольячугун
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия