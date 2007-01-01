Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Каркас "Лидер 3", белый
Каркас "Лидер 3", белый
7 оценок
3 790
Каркас "Лидер 3", белый - фото 1Каркас "Лидер 3", белый - фото 2Каркас "Лидер 3", белый - фото 3Каркас "Лидер 3", белый - фото 4

Каркас "Лидер 3", белый

Артикул: CH-083-376
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1500 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для круглого стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Варианты размеров

Размер каркасамм Диаметр столешницымм Ценаруб
1040х920 1200 3690
1220х950 1500 3790
1320х1140 1800
 3990

