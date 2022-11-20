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Стол стеклянный Роб D-700 мрамор голубой - фото 1Стол стеклянный Роб D-700 мрамор голубой - фото 2Стол стеклянный Роб D-700 мрамор голубой - фото 3Стол стеклянный Роб D-700 мрамор голубой - фото 4

Стол стеклянный Роб D-700 мрамор голубой

Артикул: CH-035-711
40 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота330 мм
  • Вес7 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветголубой, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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