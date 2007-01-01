Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Ливерпуль 110*110 столешница белый мрамор с золотым основанием
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина1100 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1100 мм
- Вес18.2 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, золотой
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки1230 мм
- Вес упаковки23.7 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики1230
- Изделия стопируютсяНет