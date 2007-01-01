Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Beecup, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Beecup, серо-бежевый
9 оценок
6 290
Товар в корзине.
Столик журнальный Beecup, серо-бежевый - фото 1Столик журнальный Beecup, серо-бежевый - фото 2Столик журнальный Beecup, серо-бежевый - фото 3Столик журнальный Beecup, серо-бежевый - фото 4Столик журнальный Beecup, серо-бежевый - фото 5Столик журнальный Beecup, серо-бежевый - фото 6Столик журнальный Beecup, серо-бежевый - фото 7Столик журнальный Beecup, серо-бежевый - фото 8Столик журнальный Beecup, серо-бежевый - фото 9
NEW

Столик журнальный Beecup, серо-бежевый

Артикул: CH-083-312
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота470 мм
  • Диаметр385 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материалшпон
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Beecup сочетает в себе практичность и продуманную детализацию. Скульптурный столик напоминает башню с конусовидным основанием, красота которого подчеркивается естественной текстурой древесины. Ясеневый шпон поддерживает благородный внешний вид. Прочный, износостойкий, не требует ухода. Гармонично сочетается с другими материалами.
Добавляет необычности силуэту вертикальное рифление на верхней части столика. Место под столешницей можно использовать для хранения небольших вещей. Трендовый столик Beecup освежит ваш интерьер, внесет новизны и привлекательности в гостиную, спальню, прихожую, творческое и рабочее пространство.
Материал столешницы - МДФ, материал основания - шпон ясеня.
Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Модификации столаС ящиками/тумбочкой
  • Цветбежевый, серый, светлое дерево
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Столик журнальный Beecup, серо-бежевый
Столик журнальный Beecup, серо-бежевый
6 290
