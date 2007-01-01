Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Beecup сочетает в себе практичность и продуманную детализацию. Скульптурный столик напоминает башню с конусовидным основанием, красота которого подчеркивается естественной текстурой древесины. Ясеневый шпон поддерживает благородный внешний вид. Прочный, износостойкий, не требует ухода. Гармонично сочетается с другими материалами.
Добавляет необычности силуэту вертикальное рифление на верхней части столика. Место под столешницей можно использовать для хранения небольших вещей. Трендовый столик Beecup освежит ваш интерьер, внесет новизны и привлекательности в гостиную, спальню, прихожую, творческое и рабочее пространство.
Материал столешницы - МДФ, материал основания - шпон ясеня.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Диаметр385 мм
- Вес3.8 кг
- Материалшпон
- Материал столешницыМДФ
- Модификации столаС ящиками/тумбочкой
- Цветбежевый, серый, светлое дерево
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет