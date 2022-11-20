Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота740 мм
- Вес19.1 кг
- Объем0.067 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кофейный столик Contour Max
Кофейный столик Contour Mini
Стол Tulip, 80х80, черныйВ наличии 6 шт.
Стол Tulip, 100х100, черныйВ наличии 33 шт.
Стол обеденный Толедо D80 мраморВ наличии 10 шт.
Амбала стол кофейный круглый, коричневый
Амбала стол кофейный круглый, натуральный
Амбала стол кофейный круглый, серый
Кунур стол кофейный круглый, коричневый
Кунур стол кофейный круглый, натуральный
Стол С-18
Стол СКАНДИ раскладной, черные ножки
Cтол Tulip style, белый, D800
Cтол Tulip style, черный, D900
Cтол Tulip style, черный, D1100
Стол обеденный «Арве»
Cтол обеденный «Аржанта»
Стол барный «Арзон»
Даман обеденный прямоугольный 6 мест, натуралный
Стол чайный Мальте D45/H60