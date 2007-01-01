Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Журнальный столик Amigy, белый
Журнальный столик Amigy, белый
13 оценок
9 590
Журнальный столик Amigy, белый - фото 1Журнальный столик Amigy, белый - фото 2Журнальный столик Amigy, белый - фото 3Журнальный столик Amigy, белый - фото 4Журнальный столик Amigy, белый - фото 5Журнальный столик Amigy, белый - фото 6Журнальный столик Amigy, белый - фото 7Журнальный столик Amigy, белый - фото 8Журнальный столик Amigy, белый - фото 9

Журнальный столик Amigy, белый

Артикул: CH-083-227
Основные характеристики
  • Высота485 мм
  • Диаметр350 мм
  • Вес9.2 кг
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Amigy из композитного материала — стильное дополнение актуального интерьера. В фокусе внимания выразительная архитектура. Которая добавляет интереса к предмету и делает его акцентным. Устойчивый и компактный журнальный столик Amigy увеличит комфорт дивана, кресла, банкетки.Может использоваться в помещениях любых назначений от прихожей до гостиной. Естественная фактура материала добавит привлекательности вашему интерьеру. Можно использовать в качестве подставки для растений, декора. Стильный, эргономичный журнальный столик экономит пространство. Лаконичный дизайн позволяет сочетать его с разными предметами и создавать выразительные композиции.Материал столешницы и основания - композитный материал.Поставляется в сборе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
