Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Amigy из композитного материала — стильное дополнение актуального интерьера. В фокусе внимания выразительная архитектура. Которая добавляет интереса к предмету и делает его акцентным. Устойчивый и компактный журнальный столик Amigy увеличит комфорт дивана, кресла, банкетки.Может использоваться в помещениях любых назначений от прихожей до гостиной. Естественная фактура материала добавит привлекательности вашему интерьеру. Можно использовать в качестве подставки для растений, декора. Стильный, эргономичный журнальный столик экономит пространство. Лаконичный дизайн позволяет сочетать его с разными предметами и создавать выразительные композиции.Материал столешницы и основания - композитный материал.Поставляется в сборе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота485 мм
- Диаметр350 мм
- Вес9.2 кг
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет