Характеристики товара
Описание
Журнальный столик «Валенсия» используется как в комплекте, так и в качестве отдельного предмета для сада, открытой террасы или балкона.Каркас столика изготовлен из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом.Столешница из закаленного стекла толщиной 5 мм. Благодаря износостойким материалам, стол пригоден для использования на улице при любой погоде и не требует специальных условий хранения.Плетеный столик представлен в соломенном цвете.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес13,7 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки1300 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет