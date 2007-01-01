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Столик журнальный Marty, орeх, черный

Артикул: CH-073-337
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столик журнальный Marty состоит из столешницы овоидной формы и скульптурного металлического основания, напоминающего сноп. Диалог конфигураций и материалов поддерживает оригинальный дизайн, который гармонично вписывается в пространства любых назначений.

Столик может работать в качестве подставки для растений, демонстрации аксессуаров, декора. Его плавные формы эстетично дополнят как городские, так и загородные локации. Компактный размер позволяет использовать даже на небольшой площади, например, на балконе, веранде. Вы без труда перенесете столик в нужную вам точку, составите стильную композицию, добавив его к дивану, креслу, пуфу.

Материал столешницы - МДФ 25 мм. в шпоне ясеня, материал основания - нержавеющая сталь с гальваническим покрытием титанового цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина425 мм
  • Высота505 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, орех

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Товар в корзине

Столик журнальный Marty, орeх, черный
Столик журнальный Marty, орeх, черный
30 090
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