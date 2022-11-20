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Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд - фото 1

Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд

6 оценок
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Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый

Характеристики товара

Описание

Экономичная мебель для персонала создаст в любом офисе необходимые рабочие зоны на минимальном пространстве. Сложная геометрия некоторых столов не мешает объединять элементы этой мебели друг с другом, создавая стильные места для сотрудников на малых площадях.

В данную комплектацию входит:

Стол с тумбой (140/60/76) см - 2 шт

Экран (140/25-45) см - 1 шт

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Вес131 кг
  • Цветжелтый, коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1410 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Вес упаковки131 кг

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