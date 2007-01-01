Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Столик журнальный Laura, металл, светло-серый
Столик журнальный Laura, металл, светло-серый
9 990
Столик журнальный Laura, металл, светло-серый

Артикул: CH-083-001
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина300 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота395 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Laura — это журнальный столик, который удивляет своей архитектурной лаконичностью и визуальной легкостью. Его плавные линии и закругленные формы создают ощущение текучести, а универсальный черный цвет делает его уместным в любом современном интерьере — от минималистичного до индустриального. Столешница выполнена из прочного металла с надежным лакокрасочным покрытием. Этот материал устойчив к износу и механическим повреждениям, не боится влаги и легко очищается. Конструкция на двух цельных опорах из стали обеспечивает устойчивость при компактных размерах. Благодаря габаритам 39,5×40×30 см, столик легко разместится даже в небольшом пространстве. Он может служить подставкой под ноутбук, поверхностью для напитков или книг, а также оригинальным акцентом в композиции с диваном или креслом. Не раскладной, толщина столешницы — 1,5 см. Журнальный столик Laura гармонично дополнит интерьер спальни, гостиной, офиса или лаунж-зоны. Идеален для тех, кто ценит эстетику простых, но выразительных форм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Вес упаковки6.30 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики430
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

