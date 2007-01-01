Характеристики товара
Описание
Laura — это журнальный столик, который удивляет своей архитектурной лаконичностью и визуальной легкостью. Его плавные линии и закругленные формы создают ощущение текучести, а универсальный черный цвет делает его уместным в любом современном интерьере — от минималистичного до индустриального. Столешница выполнена из прочного металла с надежным лакокрасочным покрытием. Этот материал устойчив к износу и механическим повреждениям, не боится влаги и легко очищается. Конструкция на двух цельных опорах из стали обеспечивает устойчивость при компактных размерах. Благодаря габаритам 39,5×40×30 см, столик легко разместится даже в небольшом пространстве. Он может служить подставкой под ноутбук, поверхностью для напитков или книг, а также оригинальным акцентом в композиции с диваном или креслом. Не раскладной, толщина столешницы — 1,5 см. Журнальный столик Laura гармонично дополнит интерьер спальни, гостиной, офиса или лаунж-зоны. Идеален для тех, кто ценит эстетику простых, но выразительных форм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина300 мм
- Глубина400 мм
- Высота395 мм
- Вес5.8 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки330 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Вес упаковки6.30 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики430
- Изделия стопируютсяНет