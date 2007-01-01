Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Luni выделяется смелой геометрией и оригинальной формой столешницы. Прямоугольная поверхность с мягкими скруглениями и фигурные опоры создают выразительный и запоминающийся силуэт. Компактные размеры делают этот столик идеальным для современных интерьеров, где важны как стиль, так и функциональность. Столешница и опоры выполнены из стали — материала, который отличается высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к повреждениям. Покрытие краской придает изделию матовую, гладкую поверхность, легко очищается и сохраняет аккуратный вид на протяжении многих лет. Толщина столешницы — 1,8 см, что обеспечивает дополнительную надежность конструкции. Luni не перегружает пространство, но при этом вносит характерный дизайнерский штрих. Несмотря на визуальную легкость, столик выдерживает до 30 кг нагрузки и легко справляется с ролью подставки для книг, декора, напитков или техники. Компактный и стильный Luni идеально впишется в гостиную, спальню, лаунж-зону, кабинет. Он одинаково хорошо сочетается с минимализмом, лофтом и современным сканди-стилем, дополняя интерьер практичностью и эстетикой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина575 мм
- Ширина400 мм
- Глубина575 мм
- Высота470 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки7.50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет