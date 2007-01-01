Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Luni, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Luni, металл, черный
12 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Luni, металл, черный - фото 1Столик журнальный Luni, металл, черный - фото 2Столик журнальный Luni, металл, черный - фото 3Столик журнальный Luni, металл, черный - фото 4Столик журнальный Luni, металл, черный - фото 5
NEW

Столик журнальный Luni, металл, черный

Артикул: CH-082-961
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина575 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Shere, черный мрамор
Фотография товара Стол обеденный Shere, черный мрамор от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лофт-2, 1500x800
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Luni выделяется смелой геометрией и оригинальной формой столешницы. Прямоугольная поверхность с мягкими скруглениями и фигурные опоры создают выразительный и запоминающийся силуэт. Компактные размеры делают этот столик идеальным для современных интерьеров, где важны как стиль, так и функциональность. Столешница и опоры выполнены из стали — материала, который отличается высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к повреждениям. Покрытие краской придает изделию матовую, гладкую поверхность, легко очищается и сохраняет аккуратный вид на протяжении многих лет. Толщина столешницы — 1,8 см, что обеспечивает дополнительную надежность конструкции. Luni не перегружает пространство, но при этом вносит характерный дизайнерский штрих. Несмотря на визуальную легкость, столик выдерживает до 30 кг нагрузки и легко справляется с ролью подставки для книг, декора, напитков или техники. Компактный и стильный Luni идеально впишется в гостиную, спальню, лаунж-зону, кабинет. Он одинаково хорошо сочетается с минимализмом, лофтом и современным сканди-стилем, дополняя интерьер практичностью и эстетикой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина575 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота470 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки7.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Люменар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Люменар, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стол Люменар

31
Фотография товара Приставной столик Limit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Limit, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Приставной столик Limit

47
Фотография товара Стол Opti от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Opti, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900

Стол Opti

48
Распродажа
Настоящее фото товара Стол журнальный Империал, зеркало, цвет опоры золотой, произведённого компанией ChiedoCover
13 19013
14 990 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Империал, зеркало, цвет опоры золотой

34
Фотография товара Стол Брун от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брун, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Стол Брун

59
Фотография товара Стол журнальный Версаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
42 190
Оптовая цена

Стол журнальный Версаль

13
Фотография товара Журнальный столик Eanna L, металл, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Eanna L, металл, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Журнальный столик Eanna L, металл, синий

26
В наличии 9 шт.
New
Фотография товара Стол журнальный Grail, бежевый мрамор, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Grail, бежевый мрамор, орех, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Стол журнальный Grail, бежевый мрамор, орех

12
New
Настоящее фото товара Стол журнальный Respite, дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Стол журнальный Respite, дуб, черный

14
New
Настоящее фото товара Стол журнальный Leviathan, светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
55 990

Стол журнальный Leviathan, светло-голубой

15

Другие товары из раздела журнальные столики

Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Jumbo, белый, мдф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Jumbo, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
7 49029
10 490 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Jumbo, белый, мдф

32
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл, произведённого компанией ChiedoCover
12 09017
14 490 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл

47
Фотография товара Столики из массива, набор Макта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столики из массива, набор Макта, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Столики из массива, набор Макта

31
Фотография товара Комплект столиков из массива, Каран Вивек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект столиков из массива, Каран Вивек, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Комплект столиков из массива, Каран Вивек

48
Фотография товара Журнальный столик Eanna S металл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Eanna S металл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Журнальный столик Eanna S металл, красный

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Журнальный столик Eanna S, металл, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Eanna S, металл, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Журнальный столик Eanna S, металл, синий

26
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стол журнальный Area, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Area, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стол журнальный Area, черный, золотой

14
Фотография товара Стол журнальный Flur, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Flur, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
80 990

Стол журнальный Flur, белый мрамор

7
В наличии 16 шт.
New
Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Comet, серый мрамор, графит, произведённого компанией ChiedoCover
57 390

Набор журнальных столиков Comet, серый мрамор, графит

11
New
Настоящее фото товара Стол журнальный Granary, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Стол журнальный Granary, зеленый

13

Товар в корзине

Столик журнальный Luni, металл, черный
Столик журнальный Luni, металл, черный
10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности