Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Вуди светлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота450 мм
- Высота до сиденья50 мм
- Вес3.2 кг
- Максимальная нагрузка3.2 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки80 мм
- Вес упаковки3.6 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики460
- Изделия стопируютсяНет