Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Вуди, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Вуди
26 оценок
5 59035
8 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Вуди - фото 1Журнальный столик Вуди - фото 2Журнальный столик Вуди - фото 3Журнальный столик Вуди - фото 4
Распродажа

Журнальный столик Вуди

Артикул: CH-049-491
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота450 мм
  • Высота до сиденья50 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный столик Вальд черный
Фотография товара Журнальный столик Вальд черный от компании ChiedoCover.
Следующий Журнальный столик Спэйс
Фотография товара Журнальный столик Спэйс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Вуди светлое дерево

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота450 мм
  • Высота до сиденья50 мм
  • Вес3.2 кг
  • Максимальная нагрузка3.2 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Вес упаковки3.6 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Балго, стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Балго, стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
56 190
Оптовая цена

Стол Балго, стеклянный

50
Фотография товара Журнальный столик Исэ, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Исэ, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Журнальный столик Исэ, венге

41
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
  • белый
Фотография товара Стол журнальный Рольф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290

Стол журнальный Рольф

70
Фотография товара Столы журнальные 0822ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столы журнальные 0822ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Столы журнальные 0822ДТ

7
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стол Сплит желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол Сплит желтый

10
Фотография товара Валенсия журнальный столик из искусственного ротанга, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Валенсия журнальный столик из искусственного ротанга, серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490
Оптовая цена

Валенсия журнальный столик из искусственного ротанга, серый

8
Фотография товара Стол журнальный Кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стол журнальный Кофейный

7
Фотография товара Набор журнальных столиков Фрейм, дуб золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Фрейм, дуб золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 490

Набор журнальных столиков Фрейм, дуб золотой, черный

9
Настоящее фото товара Журнальный столик Парсек, магниевый сплав, белый, произведённого компанией ChiedoCover
28 790

Журнальный столик Парсек, магниевый сплав, белый

6
В наличии 14 шт.В пути 2832 шт.
Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Ентити, белый, медный, произведённого компанией ChiedoCover
49 490

Набор журнальных столиков Ентити, белый, медный

8
В пути 288 шт.

Другие товары из раздела журнальные столики

Фотография товара Стол туалетный «Арбон» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол туалетный «Арбон», произведённого компанией ChiedoCover
129 790
Оптовая цена

Стол туалетный «Арбон»

40
Фотография товара Журнальный стол Лаунж 70х70, плетеный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Лаунж 70х70, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Журнальный стол Лаунж 70х70, плетеный

50
Фотография товара Журнальный столик Стар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Стар, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный столик Стар

26
В наличии 19 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик Erida, керамика, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик Erida, керамика, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 39051
18 990 ₽Оптовая цена

Столик Erida, керамика, кремовый

26
В наличии 59 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Лаури, металл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Лаури, металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Лаури, металл, белый

26
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Явэйн, металл, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Явэйн, металл, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 1909
9 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Явэйн, металл, темно-серый

26
В пути 50 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0875ДТ, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0875ДТ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стол журнальный 0875ДТ, белый

8
Фотография товара Журнальный столик Армори, дуб золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Армори, дуб золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 790

Журнальный столик Армори, дуб золотой, черный

5
В пути 1800 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Корус, металл, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Корус, металл, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 89026
11 990 ₽

Столик журнальный Корус, металл, бордовый

14
  • зеленый
  • желтый
  • черный
  • бордовый
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Лаура, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Лаура, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 19029
9 990 ₽

Столик журнальный Лаура, металл, черный

13
  • черный
  • серый
  • красный
В пути 62 шт.

Товар в корзине

Журнальный столик Вуди
Журнальный столик Вуди
5 590
8 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности