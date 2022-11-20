Характеристики товара
Описание
Круглый журнальный столик в скандинавском стиле. Столешница выполнена из МДФ с бортами по краям для удобства и покрыта шпоном из светлого ясеня. Ножки из массива дерева гармонично сочетаются со столешницей и выдерживают нагрузку до 50 кг. Столик идеально впишется в интерьер в светлых тонах и дополнит природными мотивами.
Высота столика: 45 см. Диаметр: 45 см.
Покрытие столешницы: шпон
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота450 мм
- Высота до сиденья50 мм
- Глубина450 мм
- Максимальная нагрузка3.2 кг
- Материал каркасадерево
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки80 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки3.60 кг