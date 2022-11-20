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Журнальный столик Вуди

Артикул: CH-049-491
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круглый журнальный столик в скандинавском стиле. Столешница выполнена из МДФ с бортами по краям для удобства и покрыта шпоном из светлого ясеня. Ножки из массива дерева гармонично сочетаются со столешницей и выдерживают нагрузку до 50 кг. Столик идеально впишется в интерьер в светлых тонах и дополнит природными мотивами.

Высота столика: 45 см. Диаметр: 45 см.

Покрытие столешницы: шпон

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота450 мм
  • Высота до сиденья50 мм
  • Глубина450 мм
  • Максимальная нагрузка3.2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки3.60 кг

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