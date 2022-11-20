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Столики из массива акации в скандинавском стиле - фото 1Столики из массива акации в скандинавском стиле - фото 2

Столики из массива акации в скандинавском стиле

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Характеристики товара

Описание

- необычная форма столешницы (треугольник Рело)

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина75 мм
  • Длина75 мм
  • Вес14 кг
  • Размер71*71*42 50*50*47
  • Цветсерый

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