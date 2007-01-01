Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота590 мм
- Диаметр500 мм
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное
Стол стеклянный Рамси мрамор серый
Журнальный столик Гера, 80х80 см, серебро
Стол журнальный Империал, зеркало, цвет опоры черный
Журнальный столик Гестия, 41*60 , стекло черное, сталь, золото