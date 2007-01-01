Характеристики товара
Описание
Нофон — семейство журнальных столиков из 2 предметов. Можно использовать как по отдельности, так и вместе. Простота и выразительность дизайна достигается благодаря плавной геометрии, союзу белого и черного.
Эти столики блещут спокойным, но сильным характером. Круглые столешницы из белого спеченного камня поддерживаются основаниями в форме тюльпана и полусферы. Солидности добавляет текстурная игра полированного металла. Столики Нофон, словно шахматные фигуры, готовы разыграть любую интерьерную партию по вашему сценарию.
Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику, материал опоры - металл черного цвета.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.
Поставляется в сборе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота355 мм
- Диаметр755 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет