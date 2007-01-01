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Настоящее фото товара Столик журнальный Нофон маджор, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Нофон маджор, белый, черный
8 оценок
39 990
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Столик журнальный Нофон маджор, белый, черный - фото 1Столик журнальный Нофон маджор, белый, черный - фото 2Столик журнальный Нофон маджор, белый, черный - фото 3Столик журнальный Нофон маджор, белый, черный - фото 4

Столик журнальный Нофон маджор, белый, черный

Артикул: CH-073-354
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота355 мм
  • Диаметр755 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Нофон — семейство журнальных столиков из 2 предметов. Можно использовать как по отдельности, так и вместе. Простота и выразительность дизайна достигается благодаря плавной геометрии, союзу белого и черного.

Эти столики блещут спокойным, но сильным характером. Круглые столешницы из белого спеченного камня поддерживаются основаниями в форме тюльпана и полусферы. Солидности добавляет текстурная игра полированного металла. Столики Нофон, словно шахматные фигуры, готовы разыграть любую интерьерную партию по вашему сценарию.

Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику, материал опоры - металл черного цвета.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Поставляется в сборе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота355 мм
  • Диаметр755 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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