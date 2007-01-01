Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Пион с возможностью трансформации со столешницей из керамики. Материал отличается прочностью, долговечностью, красивой естественной текстурой. Керамике не страшна вода, высокие и низкие температуры. Она не требует специального ухода и будет выглядеть как новая даже при активном использовании. Основание — металл, выдерживающий большие нагрузки. Брутализм компонентов смягчается плавной архитектурой. Овальная столешница, которая может изменять форму на круглую, изящно поддерживается ножкой-конусом. Радиусные элементы добавят в пространство чувство безопасности, баланса, размеренности.
За счет дополнительных боковых вставок, которые прячутся под основным элементом, стол легко увеличить на 50 см. Это позволяет настраивать его функционал под конкретную ситуацию. Стол Пион в течение долгих лет будет радовать вас безупречным внешним видом и функциональностью.
Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800/1300 мм
- Ширина800 мм
- Высота780 мм
- Вес73.45 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет