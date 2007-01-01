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Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый
10 оценок
89 990
Товар в корзине. Перейти
Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый - фото 1Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый - фото 2Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый - фото 3Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый - фото 4Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый - фото 5Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый - фото 6Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый - фото 7

Раскладной обеденный стол Пион, черный, серый

Артикул: CH-073-401
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина800/1300 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота780 мм
  • Вес73.45 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Пион с возможностью трансформации со столешницей из керамики. Материал отличается прочностью, долговечностью, красивой естественной текстурой. Керамике не страшна вода, высокие и низкие температуры. Она не требует специального ухода и будет выглядеть как новая даже при активном использовании. Основание — металл, выдерживающий большие нагрузки. Брутализм компонентов смягчается плавной архитектурой. Овальная столешница, которая может изменять форму на круглую, изящно поддерживается ножкой-конусом. Радиусные элементы добавят в пространство чувство безопасности, баланса, размеренности.

За счет дополнительных боковых вставок, которые прячутся под основным элементом, стол легко увеличить на 50 см. Это позволяет настраивать его функционал под конкретную ситуацию. Стол Пион в течение долгих лет будет радовать вас безупречным внешним видом и функциональностью.

Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800/1300 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота780 мм
  • Вес73.45 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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