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Стопка «Бостон шот», стекло 40 мл, прозрачный - фото 1

Стопка «Бостон шот», стекло 40 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-161
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Стопка «Бостон шот» – элегантная рюмка из прозрачного качественного стекла. Товар имеет небольшой объем, вместимость стопки всего 40 мл, что актуально для подачи алкогольных напитков с высоким градусом. У нее небольшая высота стенок, которые немного расширяются кверху, приобретая форму полураспущенного бутона цветка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр41 мм
  • Вес0,095 кг
  • Объем0,04 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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