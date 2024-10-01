Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Стопка «Бостон шот» – элегантная рюмка из прозрачного качественного стекла. Товар имеет небольшой объем, вместимость стопки всего 40 мл, что актуально для подачи алкогольных напитков с высоким градусом. У нее небольшая высота стенок, которые немного расширяются кверху, приобретая форму полураспущенного бутона цветка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота70 мм
- Диаметр41 мм
- Вес0,095 кг
- Объем0,04 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт