Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Стаканы «Diva» полностью отражают итальянский стиль и эстетику. Посуда выполнена из качественного материала, стекло устойчиво к появлению сколов и трещин. Используется бесцветное стекло с повышенным блеском, благодаря чему, когда свет попадает на грани, он красиво отражается, создавая праздничную атмосферу.
Граненый дизайн стаканов «Diva» смотрится стильно и практично, подходя как под классический, так и под деловой стиль сервировки. Стаканы имеют толстое гладкое дно, которое предотвращает опрокидывание. Бокалы не требуют особого ухода – допускается мойка в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота72 мм
- Диаметр57 мм
- Вес0,145 кг
- Объем0,08 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт