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Стопка «Дива 2.4.6.», стекло 80 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Дива 2.4.6.», стекло 80 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Дива 2.4.6.», стекло 80 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-385
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Стаканы «‎Diva»‎ полностью отражают итальянский стиль и эстетику. Посуда выполнена из качественного материала, стекло устойчиво к появлению сколов и трещин. Используется бесцветное стекло с повышенным блеском, благодаря чему, когда свет попадает на грани, он красиво отражается, создавая праздничную атмосферу.


Граненый дизайн стаканов «‎Diva»‎ смотрится стильно и практично, подходя как под классический, так и под деловой стиль сервировки. Стаканы имеют толстое гладкое дно, которое предотвращает опрокидывание. Бокалы не требуют особого ухода – допускается мойка в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота72 мм
  • Диаметр57 мм
  • Вес0,145 кг
  • Объем0,08 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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