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Настоящее фото товара Тарелка Ателиер 22,5*26,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка Ателиер 22,5*26,5 см
13 оценок
690
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Тарелка Ателиер 22,5*26,5 см - фото 1

Тарелка Ателиер 22,5*26,5 см

Артикул: CH-088-645
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота25 мм
  • Вес0.590 кг
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Вес0.590 кг
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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