Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Стопка «Нью-Йорк» из качественного прозрачного стекла актуальна на любом праздничном столе. Это элегантная рюмка высотой 10 см. Она тонкая и изящная, диаметр посуды равен всего 4 см, а объем составляет 60 мл.
Товар выполнен из качественного материала. Стенки ровные без декора, что подчеркивает лаконичный дизайн изделия. Вытянутая форма придает особенный шарм, поэтому посуда особенно эффектно смотрится в сочетании с классическими сервизами и строгой, продуманной сервировкой стола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Диаметр40 мм
- Вес0,124 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт