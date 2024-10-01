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Стопка «Нью-Йорк», стекло 60 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Нью-Йорк», стекло 60 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Нью-Йорк», стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-167
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Стопка «Нью-Йорк» из качественного прозрачного стекла актуальна на любом праздничном столе. Это элегантная рюмка высотой 10 см. Она тонкая и изящная, диаметр посуды равен всего 4 см, а объем составляет 60 мл.


Товар выполнен из качественного материала. Стенки ровные без декора, что подчеркивает лаконичный дизайн изделия. Вытянутая форма придает особенный шарм, поэтому посуда особенно эффектно смотрится в сочетании с классическими сервизами и строгой, продуманной сервировкой стола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр40 мм
  • Вес0,124 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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