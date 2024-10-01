Товар в корзине. Перейти
Стопка «Джим Бим», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Джим Бим», стекло 50 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Джим Бим», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-176
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стопка «Таймлесс», стекло 62 мл, прозрачный
Фотография товара Стопка «Таймлесс», стекло 62 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Стопка «Кристалл», стекло 50 мл, прозрачный
Фотография товара Стопка «Кристалл», стекло 50 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

Стопка «Джим Бим» в классическом стиле украсит любой стол, если планируется подача крепкого спиртного. Посуда из прозрачного стекла дополнена ровными гранями, которые придают ей особенный стиль.


Стопка с высотой стенок 54 мм и диаметром 52 мм очень удобная. Ее объем 50 мл, что соответствует признанному стандарту таких рюмок. Полностью прозрачный материал красиво блестит, особенно если свет попадает на строгие грани.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота54 мм
  • Диаметр52 мм
  • Вес0,075 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Pompea Cube, произведённого компанией ChiedoCover
от47 190
Оптовая цена

Люстра Pompea Cube

50
Фотография товара Скамья складная Лугано от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья складная Лугано, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Скамья складная Лугано

38
Фотография товара Стул барный пластиковый Wave, хром, лен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Wave, хром, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Wave, хром, лен

147
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V6001-3P Sheman от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V6001-3P Sheman, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99045
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V6001-3P Sheman

46
В наличии 7 шт.
Фотография товара Торшер V2884-1F Julia 1*E27*25W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер V2884-1F Julia 1*E27*25W, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Торшер V2884-1F Julia 1*E27*25W

39
Фотография товара Кашпо для цветов Ханко, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо для цветов Ханко, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кашпо для цветов Ханко, бежевое

10

Другие товары из раздела стопки

Настоящее фото товара Стопка «Бостон шот», стекло 55 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от40
Оптовая цена

Стопка «Бостон шот», стекло 55 мл, прозрачный

13
В наличии
Фотография товара Стопка «Нью-Йорк», стекло 60 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка «Нью-Йорк», стекло 60 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от40
Оптовая цена

Стопка «Нью-Йорк», стекло 60 мл, прозрачный

14
В наличии 13214 шт.
Настоящее фото товара Стопка «Сиде», стекло 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от60
Оптовая цена

Стопка «Сиде», стекло 60 мл, прозрачный

9
В наличии 1268 шт.
Фотография товара Стопка «Хот шот», стекло 80 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка «Хот шот», стекло 80 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от220
Оптовая цена

Стопка «Хот шот», стекло 80 мл, прозрачный

7
В наличии 732 шт.
Настоящее фото товара Стопка «Аршитект», хрустальное стекло 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена

Стопка «Аршитект», хрустальное стекло 60 мл, прозрачный

8
В наличии 300 шт.
Фотография товара Стопка «Винный», стекло 50 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка «Винный», стекло 50 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от20
Оптовая цена

Стопка «Винный», стекло 50 мл, прозрачный

11
В наличии 1565 шт.
Фотография товара Стопка «Акватик», стекло 60 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка «Акватик», стекло 60 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от60
Оптовая цена

Стопка «Акватик», стекло 60 мл, прозрачный

6
В наличии 1500 шт.
Фотография товара Стопка «Стиль», стекло 50 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка «Стиль», стекло 50 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от20
Оптовая цена

Стопка «Стиль», стекло 50 мл, прозрачный

7
В наличии 2496 шт.
Настоящее фото товара Стопка «Бостон шот» из стекла, 50 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Стопка «Бостон шот» из стекла, 50 мл, прозрачный

11
В наличии 232 шт.
Фотография товара Стопка «Кракле», стекло 75 мл, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стопка «Кракле», стекло 75 мл, стекло , произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Стопка «Кракле», стекло 75 мл, стекло

11
В наличии 360 шт.

Товар в корзине

Стопка «Джим Бим», стекло 50 мл, прозрачный
Стопка «Джим Бим», стекло 50 мл, прозрачный
от 20
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Pompea Cube, произведённого компанией ChiedoCover
от47 190
Оптовая цена

Люстра Pompea Cube

50
Фотография товара Скамья складная Лугано от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья складная Лугано, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Скамья складная Лугано

38
Фотография товара Стул барный пластиковый Wave, хром, лен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Wave, хром, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Wave, хром, лен

147
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V6001-3P Sheman от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V6001-3P Sheman, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99045
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V6001-3P Sheman

46
В наличии 7 шт.