Характеристики товара
Описание
В упаковке 96 штук.
Стопка «Джим Бим» в классическом стиле украсит любой стол, если планируется подача крепкого спиртного. Посуда из прозрачного стекла дополнена ровными гранями, которые придают ей особенный стиль.
Стопка с высотой стенок 54 мм и диаметром 52 мм очень удобная. Ее объем 50 мл, что соответствует признанному стандарту таких рюмок. Полностью прозрачный материал красиво блестит, особенно если свет попадает на строгие грани.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота54 мм
- Диаметр52 мм
- Вес0,075 кг
- Объем0,05 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке96 шт