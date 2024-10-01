Характеристики товара
Описание
В упаковке 48 штук.
Обязательный элемент таких комплектов – стопка «Оптик». Материал прочный, не покрывается царапинами, не мутнеет при интенсивном использовании. Производитель досконально знает рецепт стекла, поскольку производит линзы для оптических приборов, очков.
Для ценителей водки и других крепких напитков он предлагает бокалы классической формы в виде граненого стакана с утолщенным дном. Объем стопки 60 мл, высота 64 мм, диаметр 50 мл. Рюмки бесцветные и полностью прозрачные.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота64 мм
- Диаметр50 мм
- Вес0,097 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт