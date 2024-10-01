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Стопка «Оптик», стекло 60 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Оптик», стекло 60 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Оптик», стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-217
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 48 штук.

Обязательный элемент таких комплектов – стопка «Оптик». Материал прочный, не покрывается царапинами, не мутнеет при интенсивном использовании. Производитель досконально знает рецепт стекла, поскольку производит линзы для оптических приборов, очков.


Для ценителей водки и других крепких напитков он предлагает бокалы классической формы в виде граненого стакана с утолщенным дном. Объем стопки 60 мл, высота 64 мм, диаметр 50 мл. Рюмки бесцветные и полностью прозрачные.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота64 мм
  • Диаметр50 мм
  • Вес0,097 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

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