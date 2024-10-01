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Стопка «Касабланка», стекло 30 мл, прозрачный - фото 1

Стопка «Касабланка», стекло 30 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-182
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Стопка «Касабланка» отличается небольшим объемом. Ее вместимость всего 30 мм. Сама рюмка имеет небольшую высоту – 55 мм и средний для такой посуды диаметр, который равен 48 мл.


Стопка из прозрачного стекла имеет простой орнамент. От плотного дна добавлены ровные линии, которые добавляют небольшое сужение. Оригинальная форма конуса придает очарование товару. Качественный материал красиво играет при свете ламп.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр48 мм
  • Вес0,104 кг
  • Объем0,03 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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