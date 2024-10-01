Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Французский бренд Cristal D'arques – это красивая посуда для сервировки стола. Элегантные стопки выполнены из ударопрочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Прозрачное стекло не имеет никаких оттенков и вкраплений, благодаря этому не искажает цвет напитка. При соприкосновении двух рюмок слышен мелодичный хрустальный звон, что подтверждает высокое качества материала, из которого изготовлены стопки. Дизайн представлен в виде ребристых стенок и толстого устойчивого донышка. Посуду можно мыть в посудомоечной машине. Объем 60 мл, высота 77 мм, диаметр 48 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота77 мм
- Диаметр48 мм
- Вес0,118 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт