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Стопка «Аршитект», хрустальное стекло 60 мл, прозрачный - фото 1

Стопка «Аршитект», хрустальное стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-258
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Французский бренд Cristal D'arques – это красивая посуда для сервировки стола. Элегантные стопки выполнены из ударопрочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Прозрачное стекло не имеет никаких оттенков и вкраплений, благодаря этому не искажает цвет напитка. При соприкосновении двух рюмок слышен мелодичный хрустальный звон, что подтверждает высокое качества материала, из которого изготовлены стопки. Дизайн представлен в виде ребристых стенок и толстого устойчивого донышка. Посуду можно мыть в посудомоечной машине. Объем 60 мл, высота 77 мм, диаметр 48 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота77 мм
  • Диаметр48 мм
  • Вес0,118 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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