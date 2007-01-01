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Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм, серебристый - фото 1

Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм, серебристый

Артикул: CH-062-831
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Ширина100 мм
  • Высота100 мм
  • Вес0,226 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм, серебристый
Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм, серебристый
от 300
310 ₽
В корзине

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