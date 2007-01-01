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Стопка RCR Style TimeLess, 78 мл - фото 1

Стопка RCR Style TimeLess, 78 мл

Артикул: CH-071-676
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.078 л
  • Материалстекло хрустальное

Отзывы

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Стопка RCR Style TimeLess, 78 мл
Стопка RCR Style TimeLess, 78 мл
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В корзине

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