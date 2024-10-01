Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Дива» итальянского бренда Vidivi – это дизайнерские стаканы, которые станут центральным элементом ежедневной и праздничной сервировки стола. Бокалы сделаны из прочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин.
Толстое дно стакана плотно прилегает к столу и не допускает опрокидывания. Большое количество вертикальных граней придает бокалу интересный внешний вид. Допускается мойка в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Диаметр95 мм
- Объем0,32 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт