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Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор - фото 1

Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор

Артикул: CH-062-400
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина305 мм
  • Объем2,27 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор
Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор
от 9 050
9 890 ₽
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