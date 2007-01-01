Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина305 мм
- Объем2,27 л
- Материалфарфор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Бар Спешиал», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Габи», 350мл, стекло, прозрачный
Молочник «Кунстверк» из фарфора 100 мл, белый
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная
Форма для выпечки, запекания, «Кунстверк» фарфор
Блюдо для запекания овальное «Крафт Блю» фарфор
Форма для запекания «Кунстверк» фарфор
Сковорода порционная «Бель Кузин» фарфор
Сковорода порционная «Америка» фарфор, белая
Хайбол «Бар Спешиал», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Габи», 350мл, стекло, прозрачный