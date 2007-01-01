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Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая - фото 1

Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая

Артикул: CH-062-309
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота83 мм
  • Диаметр97 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический
  • ФормаКруглая

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Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая
от 720
790 ₽
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