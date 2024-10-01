Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 3 960.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина135 мм
- Ширина27 мм
- Вес0,20 кг
- Цветсеребряный
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 3 960.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка для коктейлей, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Пепельница, стекло, прозрачный
Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Подставка для яйца «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый
Салфетница «Проотель»
Блюдо эмалированная сталь
Нож столовый «Ансер Голд»
Доска для стейка бук, бежевый
Коктейльная рюмка «Америка 20х», 0,245л
Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный
Ложка чайная, «Визув», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая
Ложка чайная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, золотой, матовый
Ложка чайная, «Атлантис Бейсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка чайная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 16,6 см, хромированный
Ложка чайная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 15 см
Ложка чайная, «Барок», мельхиор, посеребренная, 13,8 см
Ложка чайная, «Ханна антик», сталь нержавеющая, 13,7 см, металлическая
Ложка чайная, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка для коктейлей, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Пепельница, стекло, прозрачный
Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Подставка для яйца «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый