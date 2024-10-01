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Ложка чайная, «Казали», сталь нержавеющая, 27 мм - фото 1

Ложка чайная, «Казали», сталь нержавеющая, 27 мм

Артикул: CH-061-730
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 3 960.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина135 мм
  • Ширина27 мм
  • Вес0,20 кг
  • Цветсеребряный

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