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Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный - фото 1Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный - фото 2

Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный

Артикул: CH-062-538
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина135 мм
  • Ширина122 мм
  • Высота80 мм
  • Вес0,642 кг
  • Материалкерамика
  • Цветчерный
  • ФормаОвальная

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Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный
от 4 860
5 300 ₽
В корзине

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