Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина135 мм
- Ширина122 мм
- Высота80 мм
- Вес0,642 кг
- Материалкерамика
- Цветчерный
- ФормаОвальная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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