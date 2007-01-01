Характеристики товара
Описание
Вдохновлённый атмосферой итальянского пригорода, стул Arti — это идеальное сочетание эстетики и функциональности. Он одинаково уместен как в обеденной зоне, так и в зоне отдыха, создавая ощущение уюта и гармонии в любом интерьере.Форма стула отличается плавными линиями и округлыми углами, что делает его не только эстетичным, но и удобным для ежедневного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки8.75 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет