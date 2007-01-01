Характеристики товара
Описание
В упаковке изделие в сборе
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина690 мм
- Высота720 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
- Каркасгнутоклееная фанера, массив ГКД
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки910 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет