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Настоящее фото товара Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех
9 оценок
8 59011
9 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех - фото 1Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех - фото 2Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех - фото 3Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех - фото 4Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех - фото 5Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех - фото 6Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех - фото 7Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех - фото 8Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех - фото 9Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех - фото 10
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Реальное изображение товара 1 Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Рикко, велюр Велутто 43, ножки бук морилка светлый орех

Артикул: CH-053-183
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В упаковке изделие в сборе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Каркасгнутоклееная фанера, массив ГКД

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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