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Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки золото

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стройность и изящество стула Белладжио не означает хрупкость. Прочный каркас из стали, устойчивые ножки указывают на его крепкое сложение. Проверенное качество - отличная рекомендация к применению не только в домашних условиях, но и в гостиницах, в барах, ресторанах и других общественных местах.

Высота ножек:47 см.

Материал ножек:металл под золото;

Материал основания:фанера;

Обивка:Бархатная ткань;

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Основные характеристики

  • Ширина58 мм
  • Высота83 мм
  • Глубина57 мм
  • Вес7.6 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветбежевый

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