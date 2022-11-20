Характеристики товара
Описание
Стройность и изящество стула Белладжио не означает хрупкость. Прочный каркас из стали, устойчивые ножки указывают на его крепкое сложение. Проверенное качество - отличная рекомендация к применению не только в домашних условиях, но и в гостиницах, в барах, ресторанах и других общественных местах.
Высота ножек:47 см.
Материал ножек:металл под золото;
Материал основания:фанера;
Обивка:Бархатная ткань;
Основные характеристики
- Ширина58 мм
- Высота83 мм
- Глубина57 мм
- Вес7.6 кг
- ОбивкаБархатная ткань
- Цветбежевый