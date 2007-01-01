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Настоящее фото товара Кресло Лобстер Чеир, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Лобстер Чеир, черный
47 оценок
64 09036
99 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Лобстер Чеир, черный - фото 1Кресло Лобстер Чеир, черный - фото 2Кресло Лобстер Чеир, черный - фото 3Кресло Лобстер Чеир, черный - фото 4Кресло Лобстер Чеир, черный - фото 5Кресло Лобстер Чеир, черный - фото 6
Распродажа

Кресло Лобстер Чеир, черный

Артикул: CH-031-208
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина815 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья230 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Лобстер - оригинальное кресло, разработанное творческим дуэтом дизайнеров Олуфом Ландом и Евой Парманн, является своего рода визитной карточкой датского дизайн-бюро. Корпус кресла напоминает панцирь омара. Его отличительные формы приглашают вас насладиться удобными формами и изгибами, создающими ощущение уюта. Мы предлагаем высококачественные реплики кресла разных цветов, обтянутые прессованной кожей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина815 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья230 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка200
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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