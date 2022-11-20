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Стул Саранда кофе / черный глянец

Артикул: CH-035-345
34 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес5.28 кг
  • Объем0.201 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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