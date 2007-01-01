Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Турин со спинкой коричневый
26 оценок
10 19041
16 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Турин со спинкой коричневый - фото 1Стул барный Турин со спинкой коричневый - фото 2Стул барный Турин со спинкой коричневый - фото 3Стул барный Турин со спинкой коричневый - фото 4Стул барный Турин со спинкой коричневый - фото 5Стул барный Турин со спинкой коричневый - фото 6Стул барный Турин со спинкой коричневый - фото 7Стул барный Турин со спинкой коричневый - фото 8Стул барный Турин со спинкой коричневый - фото 9Стул барный Турин со спинкой коричневый - фото 10
Распродажа

Стул барный Турин со спинкой коричневый

Артикул: CH-004-542
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Таурус, цвет по РАЛ
Фотография товара Барный стул Таурус, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-2
Фотография товара Стул Лофт-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул барный коричневый обивка экокожа черные ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки16.5 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Осло велюр серый белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр серый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Осло велюр серый белые ножки

26
В наличии 22 шт.
Фотография товара Пластиковый стул ДЖОЙ, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул ДЖОЙ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Пластиковый стул ДЖОЙ, белый

9
  • черный
  • серый
  • белый
Фотография товара Пластиковое кресло РЕЛАКС, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковое кресло РЕЛАКС, черное, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Пластиковое кресло РЕЛАКС, черное

7
  • черный
  • серый
  • белый
Настоящее фото товара Стул кухонный Брейд, поворотный, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 690

Стул кухонный Брейд, поворотный, светло-серый, черный

13
В пути 1760 шт.
Фотография товара Стул Квилл В, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квилл В, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Стул Квилл В, белый

8
  • коричневый
  • белый, черный
  • Стул Квилл, черный, черные ножки
  • серый, черный
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, пыльно-розовый

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Ренесс, массив березы, мерц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ренесс, массив березы, мерц, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Ренесс, массив березы, мерц

6
  • коричневый, серый, черный
  • зеленый, темно-коричневый
Фотография товара Стул Лион, массив бука, андрис шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион, массив бука, андрис шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Лион, массив бука, андрис шоколад

15
  • черный, золотой
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул Нормонд, массив березы, кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нормонд, массив березы, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Нормонд, массив березы, кожзам

5
  • коричневый, белый, золотой
  • белый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый
Фотография товара Стул Тилль, велюр, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул Тилль, велюр, зеленый

9
В наличии 39 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Арки М 90 чёрный/натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арки М 90 чёрный/натур, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Арки М 90 чёрный/натур

6
  • орех, слоновая кость
  • слоновая кость, светлое дерево
  • черный, светлое дерево
  • бежевый, светлое дерево
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см

39
Фотография товара Стол Вольтер д1200, патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вольтер д1200, патина, произведённого компанией ChiedoCover
42 590

Стол Вольтер д1200, патина

38
Фотография товара Столик Ларнед эффект битое стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик Ларнед эффект битое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена

Столик Ларнед эффект битое стекло

50
В наличии 8 шт.
Фотография товара Журнальный столик Аркад, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Аркад, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Журнальный столик Аркад, черный

10
Фотография товара Стол ЧК М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стол ЧК М

43
Фотография товара Стол садовый Флакс 80, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Флакс 80, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол садовый Флакс 80, антрацит

31
  • серый
  • черный
Фотография товара Стол обеденный Дилемма, прозрачный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Дилемма, прозрачный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
38 490

Стол обеденный Дилемма, прозрачный, золотой

12
В пути 2100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
от10 09066
29 190 ₽

Стол Фуд-корт 800х800

49
  • желтый, коричневый
  • белый
  • коричневый, черный
Распродажа
Фотография товара Стол Рольф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от23 4908
25 490 ₽

Стол Рольф

46

Другие товары из раздела стулья для кафе

Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от16 79024
21 890 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)

131
  • желтый
  • черный
  • серый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE), произведённого компанией ChiedoCover
от21 59024
28 090 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)

95
Фотография товара Стул Wishbone интерьерный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wishbone интерьерный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Wishbone интерьерный, черный

35
  • белый
  • черный
В наличии 89 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Crocus с подушкой белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49032
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Crocus с подушкой белый

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Wisbone, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wisbone, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39048
17 790 ₽Оптовая цена

Стул Wisbone, бежевый

26
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 53 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди чёрный/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди чёрный/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 4905
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди чёрный/зелёный

6
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99023
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, золото

15
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Бостон, лоскутный микс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бостон, лоскутный микс, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Бостон, лоскутный микс

6
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Стул Торонто, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Торонто, оранжевый

14
В наличии 38 шт.

Товар в корзине

Стул барный Турин со спинкой коричневый
Стул барный Турин со спинкой коричневый
от 10 190
16 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Арки М 90 чёрный/натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арки М 90 чёрный/натур, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Арки М 90 чёрный/натур

6
  • орех, слоновая кость
  • слоновая кость, светлое дерево
  • черный, светлое дерево
  • бежевый, светлое дерево
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см

39
Фотография товара Стол Вольтер д1200, патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вольтер д1200, патина, произведённого компанией ChiedoCover
42 590

Стол Вольтер д1200, патина

38
Фотография товара Столик Ларнед эффект битое стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик Ларнед эффект битое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена

Столик Ларнед эффект битое стекло

50
В наличии 8 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности