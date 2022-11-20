Стул барный Тейлор, велюр пыльно-голубой
6 990 ₽9 990 ₽
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*67*48
Объем: 0,240
Вес: 14,300
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул барный Тейлор, велюр серый
Стул барный Тейлор, велюр травяной
Стул-кресло Венское с подушкой
Барный стул Невада винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Цезарь-б