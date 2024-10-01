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Кресло Руфус Комфорт

Артикул: CH-068-118
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота850 мм
  • Материал каркасадерево
  • Обивкаэкокожа

Отзывы

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