Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840/1040 мм
- Высота спинки260 мм
- Ширина330 мм
- Глубина370 мм
- Вес7.1 кг
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки14.10 кг
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