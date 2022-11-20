Стул барный Тейлор, велюр серый

8 оценок

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Стул барный Тейлор, велюр серый

4.5
6 990 ₽9 990 ₽
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Стул барный Тейлор, велюр пыльно-синий
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 76*67*48

Объем: 0,240

Вес: 14,300

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота1040 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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