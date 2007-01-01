Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина490 мм
- Высота1100 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики770
- Изделия стопируютсяНет