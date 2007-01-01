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Настоящее фото товара Стул барный Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Меган велюр пыльно-синий
26 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Меган велюр пыльно-синий - фото 1Стул барный Меган велюр пыльно-синий - фото 2Стул барный Меган велюр пыльно-синий - фото 3Стул барный Меган велюр пыльно-синий - фото 4Стул барный Меган велюр пыльно-синий - фото 5Стул барный Меган велюр пыльно-синий - фото 6Стул барный Меган велюр пыльно-синий - фото 7

Стул барный Меган велюр пыльно-синий

Артикул: CH-022-446
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1100 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Меган обивка велюр пыльно-синий ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1100 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики770
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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