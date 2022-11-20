Стул барный Меган велюр пыльно-синий

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул барный Меган велюр пыльно-синий

4.8
8 490 ₽12 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул барный Меган велюр зеленый
Стул барный Меган велюр зеленый
Следующий Стул барный Меган велюр серый
Стул барный Меган велюр серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 76*67*48

Объем: 0,240

Вес: 20,000

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсиний
  • Высота1100 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес9 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Piemonte, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
14

Стул Piemonte

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
3 89014
4 490 ₽Оптовая цена
19Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 29013
4 890 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Стул Кроссбэк, черно-красная патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 29013
4 890 ₽Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

Другие товары из раздела

Стул барный Меган велюр травянойНастоящее фото товара Стул барный Меган велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
8 49035
12 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Меган велюр травяной

В наличии 31 шт.
Стул барный Меган велюр черныйНастоящее фото товара Стул барный Меган велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 49035
12 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Меган велюр черный

В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б