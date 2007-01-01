Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Chilly, рогожка, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Chilly, рогожка, темно-синий
15 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Chilly, рогожка, темно-синий - фото 1Стул Chilly, рогожка, темно-синий - фото 2Стул Chilly, рогожка, темно-синий - фото 3Стул Chilly, рогожка, темно-синий - фото 4Стул Chilly, рогожка, темно-синий - фото 5
NEW

Стул Chilly, рогожка, темно-синий

Артикул: CH-080-720
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья45 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул обеденный Carmel, серый
Фотография товара Стул обеденный Carmel, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас
Фотография товара Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из рогожки — прочного и износостойкого материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой.

Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья45 мм
  • Глубина сиденья42 мм
  • Высота посадочного места 47 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветтемно-синий

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки5.30 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики500
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности