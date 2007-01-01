Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый
8 оценок
11 390
Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый - фото 1Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый - фото 2Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый - фото 3Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый - фото 4Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый - фото 5Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый - фото 6Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый - фото 7

Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый

Артикул: CH-080-452
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Моллек — это современный стул в лаконичном дизайне, выполненный в стиле минимализм. Мягкая трендовая обивка из ткани букле в светло-сером оттенке и плавные округлые формы спинки, сиденья и подлокотников создают ощущение уюта и изящности. Модель особенно актуальна для тех, кто ценит не только эстетику, но и комфорт в повседневном использовании. Каркас выполнен из прочной стали с черным матовым покрытием, что делает стул устойчивым и долговечным. Благодаря наполнителю из ППУ сиденье остаётся упругим и удобным даже при длительном сидении. Максимальная нагрузка на стул составляет 120 кг — он легко справляется с интенсивной эксплуатацией как в домашних, так и в общественных интерьерах. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Замок на задней части спинки служит декоративным элементом и не предназначен для снятия обивки. Стул Моллек органично впишется в интерьер дома, а также будет уместен и для общественных пространств. Универсальный внешний вид и продуманная эргономика делают его отличным решением для самых разных интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес9.2 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Модификации стулаподлокотники
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки310 мм
  • Вес упаковки10.20 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый
Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый
11 390
