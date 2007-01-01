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Настоящее фото товара Стул барный Малави LITE бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Малави LITE бежевый
26 оценок
5 99031
8 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Малави LITE бежевый - фото 1Стул барный Малави LITE бежевый - фото 2Стул барный Малави LITE бежевый - фото 3
Распродажа

Стул барный Малави LITE бежевый

Артикул: CH-016-918
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья820/610 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Малави LITE бежевый поворотно-подъемный механизм газ-лифт обивка сиденья из искусственной кожи

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья820/610 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки7.5 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики540
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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