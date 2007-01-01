Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина400 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья820/610 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки7.5 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики540
- Изделия стопируютсяНет